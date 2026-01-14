Минздрав Карелии информирует о режиме работы городских поликлиник Петрозаводска в выходные дни

В январе-апреле 2026 года в Петрозаводске взрослые и детские поликлиники в выходные дни работают по следующему режиму.
Суббота (с 8 до 19 часов), воскресенье (с 8 до 16 часов) — обслуживание участковыми терапевтами и педиатрами вызовов на дому с организаций при необходимости педиатрических и терапевтических приемов.
График работы по субботам врачей — «узких» специалистов, оказывающих медицинскую помощь взрослым:
7 февраля, 14 марта, 18 апреля — Городская поликлиника № 1 (Свердлова, д. 20)14 февраля, 4 апреля — Городская поликлиника № 1 (Лесной, д. 40)
17 января, 21 февраля, 28 марта — Городская поликлиника № 2 (ул. Володарского, д. 14)
24 января, 28 февраля, 21 марта, 11 апреля — Городская поликлиника № 3 (пр. Первомайский, д. 28)
31 января, 7 марта, 25 апреля — Городская поликлиника № 4 (ул. Нойбранденбургская, д. 1)
График работы по субботам врачей — «узких» специалистов, оказывающих медицинскую помощь детям:
17 января, 21 февраля, 21 марта, 11 апреля — Городская детская поликлиника № 1 (пр. Октябрьский, д. 58)
24 января, 14 февраля, 14 марта, 4 апреля — Городская детская поликлиника № 2 (Ровио, д. 13)
31 января, 7 марта, 25 апреля — Городская поликлиника № 4 (ул. Нойбранденбургская, д. 1)
7 февраля, 28 февраля, 28 марта, 18 апреля — Детская республиканская больница им. И. Н. Григовича (ул. Парковая, д. 58)
Прием «узких» специалистов в субботу — с 9 до 14 часов.
В Республиканском стоматологическом центре неотложную помощь в выходные дни окажут взрослым с 8 до 20 часов (ул. Гоголя, д. 10), детям — с 11 до 17 часов (ул. Калинина, д. 51а). В ночное время (с 21 до 7 часов) за неотложной стоматологической помощью детям и взрослым следует обращаться в поликлинику по адресу: ул. Гоголя, д. 10.