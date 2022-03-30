Минздрав Карелии ищет замену всем врачам-пенсионерам

В Минздраве республики полностью пересмотрели кадровое планирование и стали уделять большое внимание работе на перспективу.

В Карелии стали наращивать объемы целевого набора в медвузы. Сегодня уже 676 целевика получают медицинский специальности, чтобы потом работать в больницах и поликлиниках республики. О том, кого должны будут заменить молодые специалисты, рассказал начальник отдела государственной службы и кадров Минздрава Карелии Евгений Ильин.

«Ни для кого не секрет, что в учреждениях работает много пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Под каждого такого специалиста заранее должен был готовиться новый. Но учет велся таким образом, что специалистов готовили только под вакансии. Если какая-то вакансия замещалась внутренним совместительством, она не учитывалась. В результате, когда медик, закрывающий более чем одну ставку, выходил на пенсию, у нас открывалась не одна, а полторы-две вакансии.

Таким образом, чтобы иметь реальную картину по кадрам, мы запросили у учреждений здравоохранения новые расчеты потребности с учетом возрастной нагрузки, при которых на каждого пенсионера и сотрудника предпенсионного возраста уже сейчас необходимо готовить молодого специалиста. Эта подготовка занимает значительное время: специалитет — 6 лет, ординатура — еще 2 года. Опыт же приходит к врачу через год, два, три, когда он уже поработает в больнице. За это время доктор-пенсионер, которому 60 лет, не раз может уйти на заслуженный отдых. Мы можем уговаривать его остаться, но это путь в никуда. Так мы и пришли к тому, что стали из года в год увеличивать объемы целевого набора», — пояснил Евгений Ильин.

Подробнее о решении кадровой проблемы в здравоохранении республики читайте здесь.