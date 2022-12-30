Минздрав Карелии: как наладить режим сна после праздников

После праздников людям часто бывает непросто наладить режим сна. Как это правильно сделать, рассказали в Минздраве Карелии.

Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов рассказал, как наладить режим сна после праздников. Об этом пишет Минздрав Карелии.



Он привел в пример джетлаг - синдром смены часовых поясов, когда люди испытывают проблему с засыпанием и просыпанием. И отметил, что есть также понятие социального джетлага, когда человек в выходные, например, ложится спать позже, а с началом рабочей недели приходится вставать рано на работу. В итоге на сон остается меньше времени, объяснил Роман Бузунов.



Он рекомендовал после Нового года уже со 2-3 января возвращаться к привычному графику и при этом вставать каждый день на час раньше, если в общей сложности график был сдвинут на 4-5 часов.



Именно не ложиться на час раньше, потому что невозможно себя по приказу заставить заснуть. К вечеру чуть раньше начнете испытывать сонливость: время отбоя начнет подстраиваться под время подъема, пояснил врач-сомнолог.