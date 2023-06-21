Минздрав Карелии контролирует установку уникального детского томографа

Медики отслеживают все стадии монтажа ядерного МРТ в детской республиканской больнице, сообщили в Минздраве Карелии.

Как в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, оборудование дорогое и важное для детского здравоохранения, поэтому проходит жесткий контроль.



«Посмотрел, что сделано. Оборудование установлено, даже сделали опытное исследование. Все работает, как надо, - сообщил Охлопков. - Это уникальный для нас томограф, поскольку он открытого типа, что важно для ребенка. У него предустановлен мониторинг ЭКГ во время процедуры. И главное, он работает на постоянных магнитах, а не на гелии, и не требует замены газа каждые три года. Это экономично и безопасно. Потребляет всего девять киловатт электроэнергии – мощность трех электрических чайников».



По словам министра, максимальный вес, который выдерживает томограф – 300 килограммов. При этом есть ограничения по высоте пациента.



В комплект оборудования входят наркозный аппарат и инжектор для контрастного исследования.



«Сейчас идет окончательная настройка всех режимов работы», - отметил глава регионального Минздрава.



По его словам, в начале июля приедет специалист-рентгенолог, так называемый аппликатор, который обучит карельских врачей исследованиям на этом оборудовании.