Минздрав Карелии назвал фамилии врачей, награжденных за особые заслуги

В министерстве здравоохранения Карелии состоялась торжественная церемония вручения наград медицинским работникам.

Почётное звание «Заслуженный врач Республики Карелия» присвоено Любови Малыгиной, старшему врачу скорой и неотложной помощи БСМП.



Этой награды она удостоена «за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и большой вклад в профилактику и охрану здоровья населения, организацию и оказание лечебной и лечебно-профилактической помощи гражданам», пояснили в министерстве.



Кроме того, почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия» присвоено Светлане Ращектаевой, заведующей отделением, врачу патологоанатому скорой и неотложной медицинской помощи БСМП.

Еще два человека награждены почетными грамотами и благоданостями министерства «за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения республики». В их числе заведующая, врач психиатр детско-подросткового отделения Республиканской психиатрической больницы Ирина Макарова и медицинская сестра палатной травматолого-ортопедического отделения БСМП Анна Любимова.