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Минздрав Карелии назвал продукты, которые нельзя есть мужчинам

Новости. Общество
12:30, 23 Февраля 2023
фото: Столица на Онего

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В министерстве здравоохранения республики рассказали об основных правилах составления по-настоящему мужского рациона.

Большая нагрузка на организм, частые стрессы, малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание сказываются на здоровье мужчин. Сосудистые заболевания, проблемы с желудочно-кишечным трактом и даже расстройства в сексуальной сфере – все это в немалой степени зависит от регулярности и состава питания. Поэтому в Минздраве республики советуют представителям сильного пола строго соблюдать режим питания.

«Помните главное правило: количество потребляемых калорий в рационе должно соответствовать энергетическим затратам. Питаться нужно не реже трех раз в день. При этом стоит всегда знать меру – не переедать и не есть перед сном. Перекусы не менее важны, чем основные приемы пищи. Это не должны быть фастфуд или сладости, которые содержат много быстрых углеводов. Лучше выбирайте фрукты, овощи или орехи», - отметили в министерстве.

Негативно влияют на мужской организм некоторые продукты. Их прием медики советуют свести к минимуму. Это не только простые углеводы, но и растворимый кофе, копчености, дрожжевой хлеб, цельное молоко, домашние соленья и алкогольные напитки.

«А вот мясо, напротив, можно считать главным мужским продуктом. Белок, который содержится в нем, – важный строительный материал для всего организма. Наиболее сбалансированное соотношение белка – 1 грамм на килограмм идеальной массы тела (той, которая должна в норме соответствовать возрасту, росту и весу)», - говорят в Минздраве республики.

Кроме того, белок можно получать не только из продуктов животного происхождения (рыбы, птицы, свинины, говядины), но и из бобовых культур, яиц, молочных продуктов, грибов и орехов. Если же мужчина предпочитает мясо, то его лучше приготовить целым куском – отварить, запечь или потушить. Достаточно употреблять мясо три-четыре раза в неделю, мужчинам старшего возраста – еще реже.

Ранее врач-диетолог Городской детской больницы Петрозаводска Ольга Гуккина рассказала о дефиците веса, борьбе с лишними килограммами.

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