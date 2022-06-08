Минздрав Карелии обеспечил пациентку жизненно важными лекарствами на 16 миллионов рублей

Пациентка из Пудожа, которая нуждалась в незарегистрированных в России дорогих лекарственных препаратах, получила их, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

С марта 2022 года Минздрав Карелии взял под контроль ситуацию с пациенткой из Пудожа, которая нуждается в незарегистрированном в России лекарственном препарате.

"В результате скрупулёзной, планомерной работе строго в соответствии с законом совместно с Пудожской ЦРБ мы решили все вопросы по закупке лекарственных препаратов «Кафтрио» и «Каледико», - написал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Сложность ситуации, напомнил министр, была в том, что препараты, в котором нуждается пациентка, не зарегистрирован в Российской Федерации.

"Тем не менее, Минздрав Карелии закупил их за счёт средств бюджета республики. Общая стоимость препаратов составляет почти 16 млн рублей до конца 2022года", - рассказал Михаил Охлопков.

Ранее в ведомстве отметили, что ситуация с пациенткой и обеспечением ее жизненно важным лекарством находится под постоянным контролем специалистов министерства.