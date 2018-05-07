Минздрав Карелии обезглавил Кемскую больницу

Персонал Кемской районной больницы и жители Кеми забили тревогу, когда узнали, что Минздрав не продлил контракт главному врачу Кемской ЦРБ Виктору Смирнову.

В паблике "Общественный контроль г. Кемь" в минувшее воскресенье, 6 мая, появились сообщения о том, что главный врач, хирург Кемской больницы Виктор Смирнов уезжает, потому что Минздрав Карелии не продлил с ним контракт.

Авторы сообщений в соцсети предлагают выступить в защиту главврача Смирнова, чтобы не допустить отъезда специалистов из района.

"Уважаемые жители Кеми и района, - пишут в паблике, - вчера узнал, что главный врач Кемской ЦРБ Смирнов В.В. увольняется 11 мая и уезжает из Кеми. Причина его увольнения в том, что с ним не продлили договор в Минздраве РК. Смирнов В.В. уважаемый всеми человек. Благодаря ему многие из нас забыли про болезни. Предлагаю поддержать главного врача Смирнова В.В., иначе из Кеми уедут два лучших специалиста - врач хирург и врач УЗИ Смирнова И.А. (его жена)".

Коллеги хирурга Смирнова уже написали коллективное письмо в Минздрав, Парфенчикову А. О. и в другие инстанции.

"Коллектив реанимации Кемской ЦРБ тоже в недоумении... Мы искренне желаем, чтобы Смирнова оставили. Мы только вздохнули нормально. Больница только вышла из долгов... Почему так происходит? Предлагаю поддержать нашего главврача", - написали коллеги Виктора Смирнова.

Сам главный врач Кемской ЦРБ Виктор Смирнов подтвердил информацию об увольнении "Столице на Онего".

"Да, мне не продлил Минздрав контракт, - сказал Виктор Смирнов, - и мы с женой, конечно, уедем. Здесь в Кеми я проработал 5 лет".

"Ужасная новость! Мы с коллегами в шоке! Что за беспредел твориться в Кеми? Чем не устраивает наш главный врач людей, которые сидят в Минздраве РК? Не продлевая контракт с лучшими специалистами, они хотят чтобы единственная больница в городе и районе загнулась? Ведь на самом деле каждый из нас хоть раз обращался к Виктору Владимировичу, и, я сомневаюсь, что он кому-то отказал в помощи, надеюсь, что справедливость восторжествует и Виктор Владимирович останется на своём месте. Мы до конца будем поддерживать нашего главного врача! Виктор Владимирович, мы с Вами!" - написал в паблике Кемского района коллектив хирургического отделения ГБУЗ Кемской ЦРБ.