Минздрав Карелии оборудовал новое рабочее место для уважаемого на селе человека

В поселке Луусалми Калевальского района построили новый фельдшерско-акушерского пункт, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что медик на селе — человек уважаемый, потому что именно он круглосуточно стоит на страже здоровья детей и взрослых, именно к нему спешат люди за избавлением от недуга.

«Много положительных отзывов о работе фельдшера Луусалмского фельдшерско-акушерского пункта Александра Сергеевича Ершова оставляют жители посёлка. Он грамотный специалист, чуткий и глубоко порядочный человек, добросовестный работник, — рассказал Михаил Охлопков. — Александр Сергеевич приехал в Карелию из Казахстана, и с 2021 года работает в Луусалми. У молодого фельдшера огромное желание помогать людям. Его стараниями на фельдшерско-акушерском пункте работа организована на высоком профессиональном уровне».

И сегодня, отметил министр здравоохранения, у фельдшера и местных жителей своеобразный праздник — открытие нового здания ФАПа, построенного по программе модернизации первичного звена здравоохранения взамен старого.

Обслуживает ФАП почти 300 жителей посёлка Луусалми. Также получена лицензия на реализацию лекарств.