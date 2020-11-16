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Минздрав Карелии отправит около 500 студентов-медиков к больным с подозрением на коронавирус

Новости. Общество
07:15, 17 Ноября 2020
фото: pixabay
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Министерство здравоохранения Карелии планирует отправить на борьбу с коронавирусом около 500 студентов медицинских учебных заведений – в качестве производственной практики.

Об этом сообщил сегодня глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в ходе "Прямой линии" на странице правительства республики Вконтакте.

По его словам, студенты будут брать у пациентов мазки для проведения тестов на коронавирус. Это позволит освободить врачей и отправить их на вызовы к уже заболевшим.

Всего планируется создать около 20 бригад, что в 2 раза больше, чем в настоящее время, добавил Охлопков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2020-11-17 09:19:41
А вот и их слова. https://stolicaonego.ru/news/deputaty-elissan-shandalovich-i-aleksej-hejfets-predlozhili-minzdravu-vkljuchit-ih-v-kadrovyj-rezerv-dlja-raboty-v-reanimatsii/
David
2020-11-17 09:13:41
А Хейфец и Шандалович к ним присоединятся? Медицина остро нуждается в таких кадрах!
Бездельник
2020-11-17 07:53:03
В Госдуме назвали виновников дефицита врачей в России. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что в этом виновато предыдущее правительство России, которое проводило политику оптимизации системы здравоохранения. «Эти меры "вымыли" из отрасли огромное количество врачей и среднего медперсонала»,- отметил он. В результате «оптимизации», как подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений. Специалисты тогда отмечали, что в случае сохранения таких темпов закрытия больниц (примерно 353 ежегодно) к 2021–2022 годам количество медучреждений в стране упадёт до трех тысяч, то есть уровня Российской империи в 1913 году. :)
Leopol'd
2020-11-17 10:36:19
Бездельник, это всё предыдущие премьеры виноваты. Путин и Медведев. Но теперь-то президент разберется!
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