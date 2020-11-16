Минздрав Карелии отправит около 500 студентов-медиков к больным с подозрением на коронавирус

Министерство здравоохранения Карелии планирует отправить на борьбу с коронавирусом около 500 студентов медицинских учебных заведений – в качестве производственной практики.

Об этом сообщил сегодня глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в ходе "Прямой линии" на странице правительства республики Вконтакте.

По его словам, студенты будут брать у пациентов мазки для проведения тестов на коронавирус. Это позволит освободить врачей и отправить их на вызовы к уже заболевшим.

Всего планируется создать около 20 бригад, что в 2 раза больше, чем в настоящее время, добавил Охлопков.