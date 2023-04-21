Минздрав Карелии: отпуск снижает риск преждевременной смерти в пять раз

Работать без отпуска нельзя, иначе можно спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, сообщили медики.

Как говорится в сообщении паблика «ГБУЗ РК «Беломорская ЦРБ», ежегодный отпуск помогает снизить риск преждевременной смерти в пять раз. При этом необходимо соблюдать следующие правила.



Для северян нежелательны резкие температурные перепады, из холодного в жаркий климат. Плохо влияет на здоровье и резкая смена часовых поясов, заявили в паблике.



«Если вам предстоит дальний перелет, постарайтесь перестроить свой режим уже дома. Вставайте пораньше утром и ложитесь пораньше вечером», - посоветовали врачи.



Еще один важный совет: не набрасывайтесь на экзотические блюда. Организм может подвести в самый неподходящий момент, говорится в сообщении паблика ЦРБ.



«Ешьте простую пищу, лучше, если она будет термически обработана. Воду пейте бутилированную, не из-под крана. Не увлекайтесь солнцем. Обязательно пользуйтесь кремом с максимальной степенью защиты», - заявили медики.