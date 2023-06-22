Минздрав Карелии: Подходить к физическим нагрузкам нужно с осторожностью

Минздрав Карелии объяснил, как физическая активность влияет на здоровье.

Физическая активность играет важную роль в укреплении и поддержании здоровья человека, а ее недостаток может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, отметили в министерстве здравоохранения.

Но, специалисты предупредили, что подходить к физическим нагрузкам нужно с осторожностью, так как можно навредить себе даже в достаточно простых и безобидных на первый взгляд занятиях.



Физическая активность имеет ряд важных следствий:

- предупреждает и устраняет проявления большинства факторов риска основных болезней сердечно-сосудистой системы

- повышает не только физическую, но и умственную работоспособность

- снижает частоту распространенных инфекционных заболеваний (ОРЗ, пневмоний, хронических холециститов и др.) и облегчает их течение

- замедляют возрастное развитие иммунодефицита и снимают эмоциональное напряжение.

Что происходит в организме когда мы достаточно активны? Читайте в карточках