Минздрав Карелии: Подходить к физическим нагрузкам нужно с осторожностью

Минздрав Карелии объяснил, как физическая активность влияет на здоровье.
Физическая активность играет важную роль в укреплении и поддержании здоровья человека, а ее недостаток может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, отметили в министерстве здравоохранения.
Но, специалисты предупредили, что подходить к физическим нагрузкам нужно с осторожностью, так как можно навредить себе даже в достаточно простых и безобидных на первый взгляд занятиях.
Физическая активность имеет ряд важных следствий:
- предупреждает и устраняет проявления большинства факторов риска основных болезней сердечно-сосудистой системы
- повышает не только физическую, но и умственную работоспособность
- снижает частоту распространенных инфекционных заболеваний (ОРЗ, пневмоний, хронических холециститов и др.) и облегчает их течение
- замедляют возрастное развитие иммунодефицита и снимают эмоциональное напряжение.
Что происходит в организме когда мы достаточно активны? Читайте в карточках
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание