Минздрав Карелии помог ветерану-инвалиду попасть на «Бессмертный полк»

Специальный автомобиль для перевозки маломобильных пациентов доставил 91-летнюю жительницу Петрозаводска к месту проведения шествия «Бессмертный полк».

Минздрав республики откликнулся на обращение родственников 91-летней Екатерины Костенко. Она мечтала принять участие в шествии «Бессмертный полк», но состояние здоровья, из-за которого она прикована к инвалидной коляске, не позволяло ей добраться до места проведения акции.

«Бабушка, которой в 1941 году было всего 10 лет, очень хотела быть вместе со всеми в „Бессмертвом полку“. Пройти с портретом своего героического отца Семена Михайловича Александрова, вернувшего с фронта в 1944 году с серьёзной контузией. В Минзраве сразу пришли на помощь, предоставив автомобиль для перевозки маломобильных граждан. Машину с подъёмником для колясочников выделил Республиканский онкологических диспансер. Заботливый водитель Владимир привёз к началу акции и забрал после шествия. Для нашего ветерана это было очень важно», — рассказали родственники Екатерины Семёновны.