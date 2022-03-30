Минздрав Карелии помогает больной женщине, уехавшей из Кондопоги в Петропавловск-Камчатский, вернуться домой

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, с какими вопросами и просьбами обращаются к ним в ведомство.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Егорович Охлопков, а также специалисты ведомства 24 часа в сутки находятся на связи с жителями республики и готовы помочь в любое время.

Поинтересовались у Михаила Охлопкова, с какими вопросами чаще всего обращаются в Минздрав?

«Темы разнообразные, среди них можно выделить запись на приём к специалистам и на исследования, плановые госпитализации, федеральное и региональное льготное обеспечение лекарственными препаратами, вопросы по порядку оформления документов на получение или подтверждение группы инвалидности, вызов врача на дом, назначение лечения при коронавирусе, закрытие больничного, и даже по таким, которые не относятся напрямую к нашей деятельности», - ответил глава карельского Минздрава и рассказал историю о женщине с Петропавловска-Камчатского.

Недавно на личную страницу министра здравоохранения Карелии Михаила Егоровича Охлопкова обратилась женщина из Петропавловска-Камчатского с просьбой помочь переселить ее в Карелию.

«У неё сложилась очень неординарная ситуация. В Петропавловске-Камчатском она получила травму шейки бедра. Долго лечилась в местной больнице, а после выписки оказалось так, что осталась одна и обслуживать себя ей достаточно сложно: она маломобильна. Сама она зарегистрирована в Кондопоге, мама и родственники у неё проживают здесь, в Карелии. Она попросила помочь ей вернуться в Карелию. Совместно с фондом имени Арины Тубис ей помогаем. Сейчас решается вопрос о транспортировке женщины домой», - рассказал Михаил Охлопков.

Как выйти на связь со специалистами Минздрава и лично задать вопрос министру здравоохранения Карелии Михаилу Егоровичу Охлопкову, читайте здесь.