Минздрав Карелии помогает коммерческим аптекам не допустить дефицита лекарств из-за санкций

Западные санкции поставили под угрозу поставки импортных лекарств в аптеки Карелии, поэтому Минздрав республики взял на себя работу по их координации с поставщиками.

Об этом сообщил сегодня на совещании правительства министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«Как только все эти проблемные моменты по коммерческим аптекам начались, мы создали чат совместно с территориальным органом Росздравнадзора, куда включены все коммерческие аптеки. Исходя из того, что поставщики тоже присутствуют в этих чатах, мы их сводим. Работаем достаточно оперативно, но по некоторым позициям, исходя из того, что нарушена логистика и так далее, есть, конечно, определенные проблемы. Мы стараемся работать по каждому гражданину индивидуально», — пояснил Охлопков.