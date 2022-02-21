Минздрав Карелии пообещал наказать медработников, отправивших больных пациентов домой

Медработники Республиканской инфекционной больницы, допустившие нарушение, будут наказаны, вплоть до увольнения.

Об этом сообщили в Минздраве Карелии.

"21 февраля при переводе пациентов из Республиканского противотуберкулёзного диспансера были выявлены нарушения. В связи с этим Министерство здравоохранения Республики Карелия проводит проверку организации перевода пациентов из одного стационара в другой. За допущенные нарушения виновные будут наказаны, вплоть до увольнения", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, в приемном покое Республиканской инфекционной больницы ошибочно отправили домой трех больных, прибывших поступать на лечение из противотуберкулёзного диспансера.