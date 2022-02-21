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Минздрав Карелии пообещал наказать медработников, отправивших больных пациентов домой

Новости. Общество
07:50, 22 Февраля 2022
фото: Минздрав Карелии

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Медработники Республиканской инфекционной больницы, допустившие нарушение, будут наказаны, вплоть до увольнения.

Об этом сообщили в Минздраве Карелии.

"21 февраля при переводе пациентов из Республиканского противотуберкулёзного диспансера были выявлены нарушения. В связи с этим Министерство здравоохранения Республики Карелия проводит проверку организации перевода пациентов из одного стационара в другой. За допущенные нарушения виновные будут наказаны, вплоть до увольнения", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, в приемном покое Республиканской инфекционной больницы ошибочно отправили домой трех больных, прибывших поступать на лечение из противотуберкулёзного диспансера.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Elena
2022-02-22 09:27:02
Почему то мою жалобу на БСМП, когда моего отца на скорой с болями в животе привезли, и его отправили домой, а на следующий день пришлось снова скорую вызывать и уговаривать оставить его в больнице, и он ночью умер во время операции, так никто и не наказан остался, только мы с болью в душе.
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