Минздрав Карелии приглашает пройти полное обследование организма сразу после работы

Теперь в любой поликлинике республики можно за один вечер пройти всех необходимых специалистов и сдать основную часть анализов.
В декабре 2025 года Минздрав Карелии впервые запустил профилактическую акцию «Вечер здоровья», в рамках которой жители республики смогут каждые три месяца с 18:00 до 22:00 проходить комплексную диспансеризацию, включающую ряд специальных «бонусов».
По словам пациентов, такие временны́е рамки позволяют без спешки и отрыва от рабочих задач посещать всех необходимых врачей, сдавать анализы, а также выполнять важные исследования — УЗИ, ЭКГ и флюорографию.
Корреспондент и фотограф «Столицы на Онего» посетили поликлинику № 4 города Петрозаводска, расположенную на улице Нойбранденбургской, 1, и узнали обо всех тонкостях нового проекта. Подробнее читайте в нашем материале.