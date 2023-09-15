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Минздрав Карелии продолжает рассказывать о вспышках кори

Новости. Общество
08:43, 18 Сентября 2023
фото: © Михаил Охлопков/ВК

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Специалисты фиксируют вспышки кори в некоторых регионах России.

На своей странице в социальной сети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о так называемой «подчищающей вакцинации» взрослых против кори.

«Вспышки этого заболевания фиксируются в некоторых регионах России. Об эпидемии говорить нельзя, но если не вакцинироваться, то мы можем столкнуться с весьма неприятной ситуацией», — заявил министр. 

По его словам, корь — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высокой заразностью.

Возбудитель может жить на разных поверхностях в течение 3-4 часов при комнатной температуре, разрушается от ультрафиолетового излучения и дезинфицирующих средств.

«Заражение происходит, в основном, воздушно-капельным путем. Наиболее опасна корь для маленьких детей: у младенцев заболевание вызывает серьезные осложнения, поражает нервную систему и может привести к летальному исходу», — отметил Охлопков.

По его словам, иммунизация от кори доказала свою эффективность: 97% вакцинированных не заболевают никогда. Невакцинированный человек заражается почти в 100% случаев при первом же контакте с носителем вируса.

«Мы проводим подчищающую иммунизацию взрослых, не получивших прививки в рамках национального календаря профилактических прививок или не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее», — рассказал глава карельского Минздрава.

Также в вакцинацию включают вынужденных переселенцев и мигрантов, в том числе трудовых.

В рамках подчищающей иммунизации в Карелии уже привили 2 756 человек, в том числе 205 мигрантов.

«Эту работу продолжаем, вакцины достаточно. До конца года осталось привить 647 человек», — отметил министр.

По его словам, больше всего привитых в Кондопожском, Пряжинском, Прионежском, Лахденпохском, Сортавальском районах и в Костомукше.

Меньше всего — в Питкярантском районе, а также в районах Петрозаводска, жителей которых обслуживают городская поликлиника № 4 и детские городские поликлиники.

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