890x80
Реклама
Обнародован список населенных пунктов Карелии, где появится интернет-связь в 2022 году 8
24.01.2022 15:08
Названы категории пенсионеров, у которых могут сократиться пенсии 14
24.01.2022 16:24
Названы алкогольные напитки, которые защищают от коронавируса 5
Сегодня 00:10

Минздрав Карелии рассказал, как будут работать поликлиники и больницы в условиях приостановки оказания плановой медпомощи

Новости. Общество
12:25, 25 Января 2022
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Минздрав Карелии опубликовал информацию о порядке оказания медицинской помощи из-за резкого роста заражений ковидом.

На странице Минздрава Карелии сообщается, что одна из самых больших поликлиник Петрозаводска - №1 – готова к работе в новых условиях.

Как рассказала и.о. главного врача поликлиники Наталья Прищепа, подготовительные работы к пику заболеваемости медучреждение совместно с Минздравом Карелии стало проводить ещё в конце декабря.

"В связи с новыми условиями 25 января с самого утра сотрудники медучреждения приступили к работе в новом формате. Заранее штат поликлиники был увеличен в каждом филиале. Все вызовы и обращения граждан обрабатываются в максимально короткие сроки. Организована дистанционная выписка рецептов и листов нетрудоспособности. Для выписки рецептов надо обращаться по телефонам: в филиале на пр. Лесном, 40 - 67-13-05, на Свердлова, 20 - 8-964-317-87-64", - сообщается на странице Минздрава Карелии.

Также номера дополнительных телефонов по вопросам организации медицинской помощи размещены на сайте  и в группах в социальных сетях поликлиники (https://vk.com/cmp_rk).

В поликлинике существенно расширены «красные зоны». Сокращены приёмы врачей-специалистов.

"Мы полностью поддерживаем приостановление оказания плановой медпомощи, потому что, во-первых, существенно выросло количество обращений граждан, в том числе вероятность потенциально не обслуженных вызовов, во-вторых, сильно ухудшилась эпидемиологическая ситуация, и в-третьих, для того, чтобы охватить медицинской помощью всё население, мы должны максимально сконцентрировать ресурсы, в том числе, медицинских работников", - рассказала Наталья Прищепа.

Всю актуальную информацию о порядке оказания медицинской помощи вы можете получить также на сайтах поликлиник.
Городская поликлиника № 1 
Городская поликлиника № 2
Городская поликлиника № 3 
Городская поликлиника №4 
Детская республиканская больница 
Городская детская поликлиника №1
Городская детская поликлиника №2

Ранее сообщалось, что с 25 января в республике приостанавливается оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, а с 1 февраля - специализированной стационарной помощи.

Позже глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков  пояснил, что не останавливается плановая помощь больным онкологическими заболеваниями, помощь в условиях Республиканской больницы им. В.А. Баранова и Больницы скорой медицинской помощи, а также медицинская помощь детям, страдающим сахарным диабетом, в Детской республиканской больнице. Сохраняется плановая медицинская помощь в случаях, когда ее нельзя отложить без угрозы жизни пациента или состоянию здоровья.

По-прежнему в поликлиниках проводятся медицинские осмотры при трудоустройстве, для продления инвалидности и индивидуальной программы реабилитации и абилитации, направления на санаторно-курортное лечение.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-25 13:42:42
К войне с немцами тоже не были готовы, но победили.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)

Аналитика

24.01.2022 19:25
Политкухня
Ирина Мирошник: «Окончательное решение я всегда сама принимала» 15
Допрошенная в качестве свидетеля в суде по обвинению во взятках Геннадия Боднарчука Ирина Мирошник рассказала о своих взаимоотношениях с экс-спикером Петросовета.
Во всем виноваты Австралия с Китаем 10
24.01.2022 14:22
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
24.01.2022 13:37
Провокация или глупость? 8
24.01.2022 10:32
Клиники на Чайкиной: что делать, когда болят суставы
23.01.2022 09:02
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 15
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 7
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»