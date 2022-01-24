Минздрав Карелии рассказал, как будут работать поликлиники и больницы в условиях приостановки оказания плановой медпомощи

Минздрав Карелии опубликовал информацию о порядке оказания медицинской помощи из-за резкого роста заражений ковидом.

На странице Минздрава Карелии сообщается, что одна из самых больших поликлиник Петрозаводска - №1 – готова к работе в новых условиях.

Как рассказала и.о. главного врача поликлиники Наталья Прищепа, подготовительные работы к пику заболеваемости медучреждение совместно с Минздравом Карелии стало проводить ещё в конце декабря.

"В связи с новыми условиями 25 января с самого утра сотрудники медучреждения приступили к работе в новом формате. Заранее штат поликлиники был увеличен в каждом филиале. Все вызовы и обращения граждан обрабатываются в максимально короткие сроки. Организована дистанционная выписка рецептов и листов нетрудоспособности. Для выписки рецептов надо обращаться по телефонам: в филиале на пр. Лесном, 40 - 67-13-05, на Свердлова, 20 - 8-964-317-87-64", - сообщается на странице Минздрава Карелии.

Также номера дополнительных телефонов по вопросам организации медицинской помощи размещены на сайте и в группах в социальных сетях поликлиники (https://vk.com/cmp_rk).

В поликлинике существенно расширены «красные зоны». Сокращены приёмы врачей-специалистов.

"Мы полностью поддерживаем приостановление оказания плановой медпомощи, потому что, во-первых, существенно выросло количество обращений граждан, в том числе вероятность потенциально не обслуженных вызовов, во-вторых, сильно ухудшилась эпидемиологическая ситуация, и в-третьих, для того, чтобы охватить медицинской помощью всё население, мы должны максимально сконцентрировать ресурсы, в том числе, медицинских работников", - рассказала Наталья Прищепа.

Всю актуальную информацию о порядке оказания медицинской помощи вы можете получить также на сайтах поликлиник.

Городская поликлиника № 1

Городская поликлиника № 2

Городская поликлиника № 3

Городская поликлиника №4

Детская республиканская больница

Городская детская поликлиника №1

Городская детская поликлиника №2

Ранее сообщалось, что с 25 января в республике приостанавливается оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, а с 1 февраля - специализированной стационарной помощи.

Позже глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков пояснил, что не останавливается плановая помощь больным онкологическими заболеваниями, помощь в условиях Республиканской больницы им. В.А. Баранова и Больницы скорой медицинской помощи, а также медицинская помощь детям, страдающим сахарным диабетом, в Детской республиканской больнице. Сохраняется плановая медицинская помощь в случаях, когда ее нельзя отложить без угрозы жизни пациента или состоянию здоровья.

По-прежнему в поликлиниках проводятся медицинские осмотры при трудоустройстве, для продления инвалидности и индивидуальной программы реабилитации и абилитации, направления на санаторно-курортное лечение.