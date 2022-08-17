Минздрав Карелии рассказал, кому полезно есть кукурузу

В министерстве здравоохранения республики рассказали о пользе кукурузы.

Если заглянуть в историю, то около 9 тысяч лет назад в Мексике начали использовать кукурузу как продукт питания. Сегодня ее едят в сыром, отварном, консервированном виде. Более того, из кукурузы делают крахмал, масло и даже муку.

На вопрос, чем богата кукуруза, отвечает Минздрав Карелии.

«В зернах содержится много витаминов группы В, А, С, РР, Е D, К. В початках — соли калия, кальций, фосфор, железо, магний, никель и медь. Кукурузный белок богат аминокислотами: триптофаном и лизином», — отмечается в паблике ведомства.

Врачи рекомендуют употреблять кукурузу при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Например, при запорах, так как в 100 г сырого продукта содержится около 2,5 г клетчатки.

Исследования показали, что люди, регулярно включающие кукурузу в свой рацион, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Полезные вещества, содержащиеся в початках, способны активизировать метаболические процессы и укрепить иммунную систему. Кукуруза полезна не только взрослым, но и пожилым людям, даже детям и беременным женщинам.

«Если у вас нет возможности употреблять продукт в свежем виде, подойдет и консервированная. Благодаря современным технологиям производителям удается сохранять практически все полезные свойства кукурузы», — сообщают специалисты министерства.