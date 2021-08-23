Реклама
Граждане России, проживающие в Финляндии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму
23.08.2021 12:57
На выборах в Карелии закончилась регистрация кандидатов (ВИДЕО)
22.08.2021 17:40
«Три дня в круглосуточном режиме практически на всех избирательных участках»
22.08.2021 14:56
Начался один из важных этапов избирательной кампании – агитация в СМИ (ВИДЕО)
22.08.2021 14:11

Минздрав Карелии рассказал о состоянии ребенка, у которого коронавирус полностью поразил легкие

Новости. Общество
13:44, 24 Августа 2021
фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС, архив

Новости партнеров

Стало известно самочувствие 10-летнего мальчика, госпитализированного из Карелии в Санкт-Петербург со 100-процентным поражением легких.

Как рассказали в Минздраве Карелии, 10-летний мальчик, у которого коронавирусная инфекция полностью поразила легкие, 13 августа был перевезен из Петрозаводска в Санкт-Петербург, где на сегодняшний день идет на поправку.

«С мальчиком все хорошо, отмечается выраженная положительная динамика. Его даже показывали по 5 каналу», — сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии.

На сегодняшний день в стационарах Карелии проходят лечение от коронавирусной инфекции четверо несовершеннолетних, состояние всех госпитализированных детей удовлетворительное.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 26 детей в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»
20.08.2021, 07:38
Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
22.08.2021, 12:38
Жительница поселка в Карелии переделала полдома под гостевой и за два месяца приняла 300 туристов

Чтиво

23.08.2021 14:00
Без политики
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
Как пройти сертификацию товаров и услуг в Санкт-Петербурге, этапы оформления свидетельства о госрегистрации и регистрационного удостоверения.
«Работа с деревом дает энергию»
23.08.2021 11:15
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
20.08.2021 00:15
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»