Минздрав Карелии рассказал о состоянии ребенка, у которого коронавирус полностью поразил легкие

Стало известно самочувствие 10-летнего мальчика, госпитализированного из Карелии в Санкт-Петербург со 100-процентным поражением легких.

Как рассказали в Минздраве Карелии, 10-летний мальчик, у которого коронавирусная инфекция полностью поразила легкие, 13 августа был перевезен из Петрозаводска в Санкт-Петербург, где на сегодняшний день идет на поправку.

«С мальчиком все хорошо, отмечается выраженная положительная динамика. Его даже показывали по 5 каналу», — сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии.

На сегодняшний день в стационарах Карелии проходят лечение от коронавирусной инфекции четверо несовершеннолетних, состояние всех госпитализированных детей удовлетворительное.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 26 детей в Карелии.