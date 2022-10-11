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Минздрав Карелии рассказал о состоянии троих детей, госпитализированных с гриппом в тяжелом состоянии

Новости. Общество
12:28, 12 Декабря 2022
фото: © «Столица на Онего»

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В Детской республиканской больнице им И.Н.Григовича на лечении по поводу гриппа находятся двое 7-летних детей и один 5-месячный ребенок, сообщили в Минздраве Карелии.

«У семилетних выделен метапневмовирус, у 5 месячного — пневмония. У всех положительная динамика, сегодня состояние средней тяжести», — рассказали в Минздраве республики.

Ранее сообщалось, что один ребенок находится в реанимации. Он лежал на аппарате  ИВЛ 10 дней. Но сегодня, по информации министерства, он тоже пошел на поправку.

«Сейчас в Карелии сложный эпидемиологический период по гриппу. У нас зарегистрирован и свиной грипп H1N1 (версия 2009 года), крайне опасный и контагиозный. В прошлую эпидемию свиного гриппа в мире было много смертельных исходов среди детей и беременных женщин. Не надо сбрасывать со счетов и коронавирус, который пока никуда не ушёл. Распространение гриппа и ковида всегда начинается с детей. С учётом того, что иммунитет у детей ослаблен после ковида из-за того, что они переносили его, в основном, в лёгкой форме, то инфицирование происходит стремительно», — написал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Также министр предупредил, что ожидается три волны гриппа. Сейчас бушует первая волна: болеют, в основном, дети. В зоне риска, также, беременные женщины и люди, старше 65 лет.

«Если в классе заболело 20% детей, то весь класс должен быть отправлен на дистант. С учётом эпидобстановки, этот порог можно снизить до 10%. А если, хотя бы выявлен один случай свиного гриппа или коронавируса, то весь класс закрывается на карантин. Эти меры помогут разорвать цепочку заражений. Ведь дети приносят из школы вирус домой. Начинают болеть семьи», — объяснил Михаил Охлопков.

В Минздраве напоминают: для того, чтобы уберечь себя и своих близких, обязательно носите маски в многолюдных местах, при первых симптомах заболевания оставайтесь дома.

Но главное: вакцинируйтесь. Вакцина содержит все известные штаммы гриппа, в том числе свиного.

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