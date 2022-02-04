890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
04.02.2022 11:00
Лобовое столкновение с грузовиком в Карелии попало на регистратор пострадавшего автомобиля (ВИДЕО 18+) 2
08.02.2022 19:46
Видео свадьбы из Петрозаводска набрало почти 2 миллиона просмотров в TikTok 4
08.02.2022 12:59

Минздрав Карелии разъяснил, как будет закрываться больничный после ковида без ПЦР-теста

Новости. Общество
09:33, 09 Февраля 2022
фото: © Владимир Астапкович / ТАСС

Новости партнеров

Повторный ПЦР-тест для тех, кто лечился от коронавируса в больнице или поликлинике дольше 7 дней, теперь не требуется для выписки с больничного.

Такие пояснения дали в Минздраве Карелии в ответ на многочисленные обращения, поступающие в региональный Центр управления регионом.

«Даже если у вас есть номерок на повторный анализ, приходить и сдавать тест не нужно. С вами свяжется врач, и, при отсутствии жалоб и признаков заболевания, закроет больничный без визита в поликлинику. Напоминаем, что с этого года Карелия перешла на электронные больничные, которые оформляются онлайн. Они не выдаются на руки и направляются работодателю напрямую», — говорится в сообщении.

После того как больничный будет закрыт, данные о перенесенном коронавирусе поступят в федеральный регистр переболевших ковидом. На их основании будут сформированы сертификат и QR-код переболевшего. Он появится личном кабинете на Госуслугах.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Чтиво

07.02.2022 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 30
07.02.2022 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»