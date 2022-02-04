Минздрав Карелии разъяснил, как будет закрываться больничный после ковида без ПЦР-теста

Повторный ПЦР-тест для тех, кто лечился от коронавируса в больнице или поликлинике дольше 7 дней, теперь не требуется для выписки с больничного.

Такие пояснения дали в Минздраве Карелии в ответ на многочисленные обращения, поступающие в региональный Центр управления регионом.

«Даже если у вас есть номерок на повторный анализ, приходить и сдавать тест не нужно. С вами свяжется врач, и, при отсутствии жалоб и признаков заболевания, закроет больничный без визита в поликлинику. Напоминаем, что с этого года Карелия перешла на электронные больничные, которые оформляются онлайн. Они не выдаются на руки и направляются работодателю напрямую», — говорится в сообщении.

После того как больничный будет закрыт, данные о перенесенном коронавирусе поступят в федеральный регистр переболевших ковидом. На их основании будут сформированы сертификат и QR-код переболевшего. Он появится личном кабинете на Госуслугах.