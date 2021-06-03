Минздрав Карелии разъяснил, как действует система тестирования пациентов на коронавирус

В министерстве здравоохранения республики объяснили, кто решает, следует ли больному делать тест на COVID-19.

Порядок тестирования на коронавирусную инфекцию определяют нормативные документы Роспотребнадзора, министерства здравоохранения России и Минздрава Карелии. Показания к взятию ПЦР-теста определяет лечащий врач. Об этом сообщает паблик карельского министерства здравоохранения.

«Взятые мазки направляются в лаборатории, которых в Республике Карелия восемь. Делается тест в течение 48 часов. В стационарах при плановой или экстренной госпитализации могут выполняться экспресс-тесты. Узнать результаты анализа можно от лечащего врача: Вам позвонят из поликлиники, где брали мазок, или в стационаре, напрямую от врача. Трактуются результаты исследования следующим образом:

— РНК SARS-CoV-2 не обнаружена: тест отрицательный — вируса в биоматериале нет;

— РНК SARS-CoV-2 обнаружена: тест положительный — инфекция в организме присутствует», — говорится в заявлении министерства.

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