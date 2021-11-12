Минздрав Карелии решил стать ближе к молодежи с помощью Telegram-канала

Министерство здравоохранения республики запустило официальный Telegram-канал.

«Мир быстро меняется, молодёжь пользуется новыми сервисами для получения информации. Приняли решение запустить официальный Telegram-канал, чтобы граждане, предпочитающие получать информацию из мессенджеров, могли узнавать о главных новостях в сфере здравоохранения от первоисточника и в доступном формате», - говорится в сообщении Минздрава Карелии.

В министерстве обещают на новом ресурсе не ограничиваться только информацией о здравоохранении. Также в Telegram-канале будет ежедневно публиковаться новостная информация о деятельности Минздрава и медицинских организаций Карелии.

«В ближайшее время планируем также запустить Telegram-бота, который будет отвечать на самые распространенные вопросы по вакцинации», - отметили в ведомстве.

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