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Минздрав Карелии решил стать ближе к молодежи с помощью Telegram-канала

Новости. Общество
14:05, 28 Ноября 2021
фото: © РИА Новости. Кирилл Каллиников

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Министерство здравоохранения республики запустило официальный Telegram-канал.

«Мир быстро меняется, молодёжь пользуется новыми сервисами для получения информации. Приняли решение запустить официальный Telegram-канал, чтобы граждане, предпочитающие получать информацию из мессенджеров, могли узнавать о главных новостях в сфере здравоохранения от первоисточника и в доступном формате», - говорится в сообщении Минздрава Карелии.

В министерстве обещают на новом ресурсе не ограничиваться только информацией о здравоохранении. Также в Telegram-канале будет ежедневно публиковаться новостная информация о деятельности Минздрава и медицинских организаций Карелии.

«В ближайшее время планируем также запустить Telegram-бота, который будет отвечать на самые распространенные вопросы по вакцинации», - отметили в ведомстве.

Подписаться можно по ссылке: https://t.me/zdrav10

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2021-11-28 15:26:11
Как так . Россстрахнадзор же ....запретил Теллеграм !?
Гость
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