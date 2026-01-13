Минздрав Карелии составил чек-лист здоровья на 2026 год

Медики собрали в одном чек-листе самые полезные и важные привычки, которые помогут качественно начать и провести год.
Министерство здравоохранения Карелии опубликовало в своем телеграм-канале чек-лист здорового человека в 2026 году.
Медики собрали в одном чек-листе самые полезные и важные привычки, которые помогут качественно начать и провести год.
Пользователям предлагается ознакомиться с программой, отметить уже имеющиеся полезные привычки и добавить в свою жизнь новые. Среди ключевых рекомендаций:
Пить достаточно воды в течение дня.
Совершать прогулки на свежем воздухе и проходить не менее 10 000 шагов.
Съедать 400 граммов овощей и фруктов ежедневно.
Обеспечить себе 7–8 часов сна, ложась спать в одно и то же время.
Отказаться от гаджетов как минимум за час до сна.
