Минздрав Карелии сознательно идет на покупку оборудования за миллионы рублей

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о покупке в медучреждения республики уникального дорогостоящего оборудование, которое позволяет спасать жизни людей.

На своей странице в соцсетях Михаил Охлопков рассказал, что за три года для медицинских организаций Карелии по разным программам было закуплено почти 2000 единиц оборудования. Среди них, в том числе есть редкое, единичное.

Так, по словам министра здравоохранения, в Республиканской больнице им В.А Баранова и в Республиканской инфекционной больнице работают два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), приобретённые по инициативе главы Карелии Артура Олеговича Парфенчикова на средства из резервного фонда правительства России. Общая стоимость аппаратов - более 12 миллионов рублей.

«Искусственные лёгкие» необходимы не только при инфекционных заболеваниях, но и при терминальных стадиях сердечной недостаточности всем больным, включая беременных женщин с потенциально обратимой жизнеугрожающей дыхательной и сердечной недостаточностью на фоне преэклампсии и эклампсии», - объяснил Михаил Охлопков.

Глава Минздрава напомнил, что этот уникальный аппарат ЭКМО уже помог спасти молодую женщину, которая, будучи беременной, приняла удар коронавируса, родила ребёнка, находилась при смерти. Тогда врачи боролись не только за жизнь будущей мамы, но и за жизнь ребёнка. В итоге, маму и ребёнка спасли. Прошло больше года, сегодня с ними всё хорошо.

Также приобретено еще одно редкое оборудование – фиброскан, в Республиканской инфекционной больнице на нём проводятся диагностические исследования фиброзов у пациентов с хроническими вирусными гепатитами.

«Им выполняется эластометрия печени - комфортная процедура, похожая на УЗИ. Длительность процедуры, в ходе которой исследуются печёночные ткани, обладающие эластичностью, – 10-15 минут», - пояснил Охлопков.

Ранее сообщалось, что для отделения реабилитации Пряжинской ЦРБ закуплено очень важное, высокотехнологичное оборудование – экзоскелет.

«Это новейший инструмент роботизированной механотерапии. Он предназначен для реабилитации пациентов с локомоторными нарушениями нижних конечностей в результате травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной системы, - написал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В онкодиспансер закупили дорогостоящие микроскопы с оптической системой - цифровые операционные увеличители стоимостью почти 19 млн рублей.

«Простым глазом хирургу трудно оценить связь злокачественной опухоли с сосудами, венами, лимфатическими протоками и границами прорастания новообразования в соседние органы. Микроскоп позволяет отделить эти субстанции от опухоли щадяще и удалить новообразование радикально, полностью весь его объём, гарантированно минимизируя вероятность повторного роста опухоли. Это всё влияет на отсутствие осложнений в операционный и послеоперационный периоды, быстрое выздоровление больного и увеличение продолжительности жизни без опухоли», - объяснил всю важность работы дорогостоящего оборудования Михаил Охлопков.

В Детскую республиканскую больницу им И.Н. Григовича также куплен ядерный магнитно-резонансный томограф, который должен поступить в медучреждение в апреле следующего года.

«В наших больницах есть и другое уникальное оборудование. Оно дорогостоящее. Но мы сознательно идём на такие траты, чтобы улучшить доступность и качество медицинской, в том числе высокотехнологичной, помощи людям», - сказал врач-хирург и руководитель ведомства Михаил Охлопков.