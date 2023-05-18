Минздрав Карелии возьмет под крышу две районные больницы

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о подготовке медучреждений к осенне-зимнему сезону.

Главное, что нужно сделать к приходу дождей и холодов, отметил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков, это подготовить медорганизации к бесперебойной подаче воды, тепла, отремонтировать кровлю, чтобы избежать протечек, провести фасадные работы. Зимой это делать очень трудно.

«Ремонтируем кровлю в приёмном покое Сегежской ЦРБ, начался ремонт на крыше терапевтического корпуса. Ремонтируем сети водоснабжения, крыльцо, подвал. В Медвежьегорской ЦРБ также заменим кровлю», - рассказал глава Минздрава республики.

Также Михаил Охлопков отметил, что в Межрайонной больнице №1, Питкярантской ЦРБ, городской поликлинике № 4, на фельдшерско-акушерском пункте в посёлке Берёзовка Кондопожского района, где полностью, а где частично, ремонтируем сети водоснабжения и водоотведения, вентиляцию.