Минздрав Карелии впервые максимально приблизил диспансеризацию к жителям

Первый этап диспансеризации жители микрорайонов Петрозаводска могут пройти во фронт-офисах поликлиник.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что пройти диспансеризацию стало проще: ее максимально приблизили к жителям.

Так, с 8 по 11 февраля обследование проходили жители Перевалки, которые получают медицинскую помощь во фронт-офисе Городской поликлиники № 1 на ул. Зелёной, 4. За 4 дня первый этап диспансеризацию прошли 196 человек.

Для удобства жителей у входа в здание Республиканский противотуберкулёзный диспансер установил передвижной флюорограф, в котором исследования сделали 167 человек. Выявлено пять патологий лёгких, из них одно новообразование.

А с 15 по 17 февраля жители ЖК «Скандинавия» могут пройти диспансеризацию во фронт-офисе поликлиники на Скандинавском проезде, 6.

В диспансеризацию включены антропометрия, измерение внутриглазного давления, ЭКГ, спирометрия, забор крови на биохимический анализ. Также можно сделать флюорографию в мобильном комплексе Республиканского противотуберкулёзного диспансера.

Забор крови в рамках диспансеризации осуществляется строго с 8.30 до 11.00. Если вы записаны после 11.00, то забор крови будет произведён на следующий день. Время работы с 8.30 до 13.30.

Записаться можно по телефонам: 55-98-60, 55-98-30.

«Такая кооперация медицинских организаций — правильное направление работы», — отметил министр Михаил Охлопков.