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Минздрав Карелии закупает незарегистрированное в России лекарство, чтобы спасти жизнь пациентки

Новости. Общество
11:21, 31 Мая 2022
фото: © Syda Productions / shutterstock

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Министерство здравоохранения Карелии спасает пациентку из Пудожа, которая нуждается в незарегистрированном в России лекарстве.

С марта 2022 года Минздрав Карелии взял под контроль ситуацию с пациенткой из Пудожа, которая нуждается в незарегистрированном в России лекарственном препарате.

Министерство в соответствие со всеми нормативными документами, совместно с Пудожской больницей решило все вопросы по закупке жизненно важного лекарственного препарата.

«Сложность ситуации заключается в том, что препарат, в котором нуждается пациентка, не зарегистрирован в России. Однако консилиум врачей Научно-исследовательского института пульмонологии рекомендовал пациентке применение такого препарата для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям», — объяснили в Минздраве Карелии.

Таким образом, министерство республики приняло решение закупить препарат за счёт средств бюджета Карелии.

В ведомстве отметили, что ситуация с пациенткой и обеспечением ее жизненно важным лекарством находится под постоянным контролем специалистов министерства.

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