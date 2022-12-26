Минздрав Карелии закупил впрок лекарства для льготников на полмиллиарда рублей

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о закупках лекарств для льготников.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что для обеспечения льготников в 2023 году в конце этого года уже закуплено лекарственных препаратов больше чем на полмиллиарда рублей.

«По региональной программе для онкологических больных уже закуплено 48% лекарств от выделенной суммы, для больных сахарным диабетом — 46%, для гематологических больных — 95,6%, для больных с болезнями системы кровообращения — 51,7%. По программам инвалидизации — 72,9%, по кардиореабилитации — 72,9%, по федеральной программе — 61,6%», — написал Михаил Охлопков.

Закуплена пока только половина необходимых лекарств. А остаток средств — это, как объяснил министр, своеобразный люфт, который позволит оперативно реагировать на меняющиеся назначения лекарств конкретным больным.

Закупки и поставки лекарственных препаратов в Карелию продолжаются в плановом порядке.

«Поступающие лекарства максимально быстро принимаются на склад Карелфарма и затем незамедлительно направляются во все аптеки, обслуживающие льготополучателей в Петрозаводске и в районах республики», — заверил глава ведомства.