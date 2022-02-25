Минздрав объяснил причины задержки поставок иностранных лекарств в Россию

Минздрав России получает сигналы о задержках поставок лекарств из-за границы, но это не связано с отказами заводов.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко.

«У нас есть отдельные сигналы о задержках поставок, но это не отказ завода, это из-за транспортных и логистических проблем может быть увеличено время и стоимость доставки», — заявил он на заседании комитета Совфеда по социальной политике в пятницу.

Фисенко отметил, что созданы запасы на некоторые препараты.