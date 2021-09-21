Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков

Минздрав получил документы НИЦ Гамалеи на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков.

Пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М» поступил в Минздрав России, документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой примут решение о регистрации препарата, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«В Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков „Гам-КОВИД-Вак-М“. В соответствии с установленной процедурой, документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата», — сказал Кузнецов.

Он уточнил, что в настоящее время в России зарегистрированы уже два препарата от центра Гамалеи — двухкомпонентный «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и однокомпонентный «Спутник Лайт».

Вакцинация подростков от коронавируса в случае регистрации вакцины будет исключительно добровольной и проводиться только при наличии согласия родителей или законных представителей, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«В случае принятия положительного решения о регистрации вакцины препарат будет производиться и применяться для защиты подростков от новой коронавирусной инфекции исключительно на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или иных законных представителей», — сказал Кузнецов.