Минздрав предлагает проверять работников предприятий на алкотестере

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В ведомстве отмечают, что подобная мера может помочь снизить количество ЧП на производстве.
Министерство здравоохранения России в опубликованной программе "Укрепление здоровья работающих" предложило проверять сотрудников компаний на предмет употребления алкоголя, пишет "Лайф".
Целью подобной меры в ведомстве назвали уменьшение количества несчастных случаев на производстве. Для проверок, предполагается, будет использоваться алкотестер.
В министерстве также выступили за проведение в организациях безалкогольных корпоративных мероприятий.
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