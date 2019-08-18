Минздрав предлагает проверять работников предприятий на алкотестере

В ведомстве отмечают, что подобная мера может помочь снизить количество ЧП на производстве.

Министерство здравоохранения России в опубликованной программе "Укрепление здоровья работающих" предложило проверять сотрудников компаний на предмет употребления алкоголя, пишет "Лайф".

Целью подобной меры в ведомстве назвали уменьшение количества несчастных случаев на производстве. Для проверок, предполагается, будет использоваться алкотестер.

В министерстве также выступили за проведение в организациях безалкогольных корпоративных мероприятий.