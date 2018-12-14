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Новости. Общество
22:00, 14 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Минздрав предложил повысить минимальный возраст продажи алкоголя на три года

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Минздрав предложил увеличить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года, планируемый срок вступления документа в силу — январь 2020 года.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова пояснила, что алкоголь не только воздействует на здоровье молодых людей, но и влияет на их поведение, в том числе на привычки потребления алкоголя в будущем, пишут "Ведомости".

"Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции, с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски, до 21 года", — сказала она.

В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что министерство подготовит законопроект об увеличении возраста, с которого можно покупать алкоголь в России, до февраля 2019 г., писал "Интерфакс". Голикова уточняла, что инициатива может войти в концепцию увеличения продолжительности здоровой жизни, которую также готовит Минздрав.

В конце ноября ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 78% россиян одобряют идею повышения возраста для продажи алкоголя в России с 18 лет до 21 года. Более 50% респондентов говорили, что замечали случаи снижения работоспособности из-за алкоголизма. 44% россиян связывали с злоупотреблением алкоголем семейные конфликты и разводы.

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