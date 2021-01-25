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Минздрав признал, что новые требования приведут к закрытию стоматологических клиник

Новости. Общество
16:32, 26 Января 2021
фото: pixabay
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Новые требования к стоматологиям относительно их оснащения и проведения рентгена, вступившие в силу с начала 2021 году, будут пересмотрены, чтобы избежать массового закрытия клиник.

Об этом сообщили Ведомостям в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова со ссылкой на письмо на его имя от заместителя министра здравоохранения Евгения Камкина.

Ранее Титов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой из-за приказов Минздрава, вступивших в силу с 1 января. Согласно им, с начала года клиники, в которых нет рентген-кабинета, должны установить радиовизиограф (рентгеновский аппарат для внутриротовых снимков) и ортопантомограф (аппарат для панорамной съемки зубов). Кроме того, стоматологии также обязали нанять дополнительных врачей-рентгенологов, а протоколы рентгенологического исследования оформлять в течение суток.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2021-01-26 17:56:21
Да и хрен с ними , всё равно у населения денег нет :)
zanoza
2021-01-26 16:59:57
Большие клиники не закроются, а вот маленьким дорогостоящее рентгеновское оборудование не по карману будет.
кир
2021-01-26 16:39:22
Не надо истерики. Врачи-отравители, частники, не останутся с пустыми карманами. Давидка подтвердит это. Они даже за мёртвых деньги получают.
Гость
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