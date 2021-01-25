Минздрав признал, что новые требования приведут к закрытию стоматологических клиник

Новые требования к стоматологиям относительно их оснащения и проведения рентгена, вступившие в силу с начала 2021 году, будут пересмотрены, чтобы избежать массового закрытия клиник.

Об этом сообщили Ведомостям в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова со ссылкой на письмо на его имя от заместителя министра здравоохранения Евгения Камкина.

Ранее Титов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой из-за приказов Минздрава, вступивших в силу с 1 января. Согласно им, с начала года клиники, в которых нет рентген-кабинета, должны установить радиовизиограф (рентгеновский аппарат для внутриротовых снимков) и ортопантомограф (аппарат для панорамной съемки зубов). Кроме того, стоматологии также обязали нанять дополнительных врачей-рентгенологов, а протоколы рентгенологического исследования оформлять в течение суток. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".