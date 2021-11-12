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Минздрав признал рост числа умерших от коронавируса среди вакцинированных в Карелии 8
Сегодня 16:03

Минздрав признал рост числа умерших от коронавируса среди вакцинированных в Карелии

Новости. Общество
16:03, 08 Декабря 2021
фото: © REUTERS / Andrew Kelly

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В Карелии за все время пандемии умерли 18 человек, вакцинированных от коронавируса.

Об этом сообщил сегодня глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике при обсуждении проекта федерального закона об обязательном введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

По его словам, министерство никогда не делало тайны из этой цифры.

«Было 11 человек умерших, сейчас их 18», — сказал Охлопков.

Он также добавил, что общее число заболевших коронавирусом среди тех, кто прошел вакцинацию, составляет 1,4%.

 

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Комментарии

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zanoza
2021-12-08 19:39:29
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова сообщила, что если штамм коронавируса «Омикрон» распространится наряду с «Дельтой», то будет поражать вакцинированных.
Горожанин
2021-12-08 16:48:24
Что за убогая подача информации?! А сколько всего умерло от ковида?! 18 из 100 или 18 из 1000 - это разная ситуация!
Zim
2021-12-08 18:22:49
Горожанин, если в среднем по два, три человека в сутки, то сколько будет за год?
Leopol'd
2021-12-08 19:04:07
Zim, не показатель! Недавно губернатор сказал, что за сентябрь и половину октября умерло 306 человек. Верить статистике и официальным заявлениям или губернатору?!
Саныч
2021-12-08 18:12:31
Горожанин, плюсую. Важен процент.
User
2021-12-08 16:45:08
Ну, хоть с бессмертием разобрались. А сколько нам открытий чудных готовят курицы коты!
кир
2021-12-08 18:31:08
User, как дела в мегаполисе? Чего страдаешь?
Изя
2021-12-08 16:32:33
То то и оно (((( :)
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