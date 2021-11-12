Минздрав признал рост числа умерших от коронавируса среди вакцинированных в Карелии

В Карелии за все время пандемии умерли 18 человек, вакцинированных от коронавируса.

Об этом сообщил сегодня глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике при обсуждении проекта федерального закона об обязательном введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

По его словам, министерство никогда не делало тайны из этой цифры.

«Было 11 человек умерших, сейчас их 18», — сказал Охлопков.

Он также добавил, что общее число заболевших коронавирусом среди тех, кто прошел вакцинацию, составляет 1,4%.