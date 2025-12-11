Минздрав проведет проверку оплаты труда преподавателей медколледжа в Петрозаводске

В министерстве здравоохранения республики назвали размер зарплат в Петрозаводском базовом медицинском колледже и разъяснили порядок начисления выплат.

Министерство здравоохранения Карелии отреагировало на публикации в СМИ об оплате труда в Петрозаводском базовом медицинском колледже и объявило о сплошной проверке системы начисления зарплат в этом учреждении.

В ведомстве пояснили, как формируются выплаты педагогам. Согласно указу президента, целевой показатель средней зарплаты для преподавателей среднего профессионального образования в республике на 2025 год установлен в размере 62 268 рублей. Однако фактическая зарплата каждого сотрудника может отличаться от этой цифры в зависимости от его квалификации и учебной нагрузки.

К базовому окладу, который не может быть ниже МРОТ, добавляются различные доплаты. В их числе — 5 000 рублей за классное руководство, выплаты за сверхурочную работу, а также обязательные районный коэффициент и северная надбавка. По статистике министерства, средняя начисленная зарплата преподавателей колледжа за первые десять месяцев 2025 года составила 67 914 рублей, что на 9% выше целевого показателя.

В Минздраве подчеркнули, что проверка начисления зарплат проводится экономическим управлением ведомства постоянно, а все выявленные ошибки оперативно устраняются.

Напомним, с 1 января 2026 года МРОТ вырастет и составит 27093 рубля с начислением на него районного коэффициента и северной надбавки.