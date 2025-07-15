Минздрав разработал изменения в порядок выдачи больничных

Ведомство предложило обязать врачей сообщать, если лист оформлялся пациенту четыре и более раз в течение полугода.

Соответствующие изменения в приказ затронут около 1% от общего количества сформированных листов в стране, сообщает ТАСС.

— Если за шесть месяцев, предшествующих дате обращения за медицинской помощью, лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза и более (за исключением случаев ухода за больным ребенком и другими членами семьи, медицинской реабилитации, получения гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии), лечащий врач передает медицинскую документацию врачебной комиссии, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста, — говорится в сообщении.

Частое оформление больничного листа может свидетельствовать о необходимости проведения более углубленного обследования. Главная задача врачебной комиссии в этой ситуации — выявление факторов, влияющих на частоту заболеваний, и разработка комплексного плана лечения и профилактики.

— Рассмотрение врачебной комиссией случаев частого оформления листков нетрудоспособности направлено на защиту здоровья граждан, раннее выявление у них тяжелых заболеваний, которые могут привести к неблагоприятным исходам, а также повышение доступности гражданину необходимых для этого обследований и консультаций иных специалистов, коррекции лечения, — уточняется в сообщении.

Как отметили в Минздраве, это позволит выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии, и благодаря активным профилактическим мероприятиям возвращать к профессиональной деятельности, работников из так называемой «групп риска» по угрозе развития отдельных заболеваний.