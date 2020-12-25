Минздрав России одобрил вакцинацию от коронавируса пожилых

Российские власти сняли ограничение на применение ковидной вакцины для граждан старше 60 лет.

Федеральное министерство здравоохранения одобрило применение российской вакцины от коронавируса для людей старше 60 лет. Как сообщило РБК, безопасность отечественного препарата для пожилых подтверждена экспертизой.

При этом информационное агентство сослалось на главу Минздрава России Михаила Мурашко. По его словам, в стране проведены клинические исследования применения вакцины "Спутник V" у лиц старше 60 лет, и экспертиза показала ее безопасность и эффективность.