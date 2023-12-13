Минздрав: случаев заболевания гриппом в Карелии не зарегистрировано

Сейчас против гриппа привито более 46% населения республики.

Министр здравоохранения Михаил Охлопков в своем телеграм-канале подвел итоги прививочной кампании против вирусов гриппа.



По его словам, с сентября вакцинировались 18 3790 взрослых жителей Карелии (43,3%) и 58 525 детей (57,6%). В целом привито более 46% населения республики.



«Таким образом, создана необходимая популяционная иммунная защита. По рекомендации ВОЗ и согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям показатель охвата прививками должен составлять не менее 45% населения. Мы его выполнили», — заключил министр.



Случаев заболевания гриппом в Карелии не зарегистрировано. Вакцина против гриппа есть в наличии, заявил глава карельского Минздрава.