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Минздрав: В России возобновляется диспансеризация

Новости. Общество
22:00, 10 Июля 2020
фото: © Сергей Бобылев/ИТАР-ТАСС
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Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров.

Сейчас документ находится на регистрации в Минюсте, сказала директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина на круглом столе в Совете Федерации, пишет "Парламентская газета".

"Седьмого июля министром здравоохранения подписан приказ…, он находится сейчас на государственной регистрации в Минюсте России… где мы возвращаем в зависимости от эпидситуации каждого субъекта РФ проведение профилактических осмотров и диспансеризации", – сказала Каракулина.

В марте проведение всероссийской диспансеризации взрослого населения было временно приостановлено из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Каракулина напомнила, что Минздрав также подготовил методические рекомендации о поэтапном возобновлении профилактических осмотров и диспансеризации. Согласно документу, возобновить их  можно на втором и третьем этапах снятия ограничительных мер в субъекте Федерации. Приглашать на диспансеризацию граждан из групп риска начнут  только после снятия ограничений.

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