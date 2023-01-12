Минздрав: в страшном ДТП на трассе в Карелии погибли молодые люди

Днем 12 января на трассе А-121 в Лахденпохском районе Карелии в ДТП погибли два человека.

По предварительной информации, в дорожной аварии на федеральной автодороге А-121 погибли мужчина 1998 года рождения из Сыктывкара и женщина 1999 года рождения, жительница Саратовской области.



Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.



Напомним, сегодня около 13.30 на 163 километре федеральной автодороги А-121 в Лахденпохском районе столкнулись Mitsubishi и Volkswagen Tiguan.



В японской иномарке с номерами республики Коми погибли два человека, водитель и пассажирка. В Volkswagen Tiguan есть пострадавшие, также водитель и женщина-пассажир. Их госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ.



Ранее в Кондопожском районе под КамАЗом погибли четверо молодых людей.