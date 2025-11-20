Минздрав выдал разрешение на применение двух вакцин против рака

Министерство здравоохранения РФ разрешило использование двух противоопухолевых препаратов: лечебной вакцины на платформе мРНК и пептидной вакцины.

Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Сегодня министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Это новое поколение противоопухолевых препаратов- лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина. Важно понимать, что это лишь начало применения инновационного подхода к лечению, поэтому ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, — сказал он на заседании коллегии Минздрава России по вопросам лекарственного обеспечения.

Его цитирует ТАСС.

Министр отметил, что на начальном этапе речь не идет о массовом применении, об этом можно будет говорить после оценки эффективности и безопасности препаратов.

В пресс-службе министерства добавили, персонализированная мРНК вакцина для терапии меланомы «Неоонковак» произведена НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.

Персонализированная пептидная вакцина «Онкопепт» произведена Федеральным научно-клиническим центром физико-химической медицины им. Ю. М. Лопухина ФМБА России. Он предназначен для лечения пациентов с метастатическим колоректальным раком.

