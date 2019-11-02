Минздрав: Жители Суоярвского района Карелии смогут лечить зубы в частной клинике по ОМС

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков совершил рабочий визит в Суоярвский район, сообщили в пресс-службе Минздрава.

В Суоярви Михаил Охлопков оценил ход ремонтных работ в помещениях будущей стоматологии. В течение длительного времени в районе существовали трудности с получением бесплатной стоматологической помощи. Решить проблему удалось в рамках взаимодействия с частным бизнесом.

"Одна из частных клиник, осуществляющих деятельность на территории республики, изъявила желание участвовать в предоставлении стоматологических услуг населению Суоярвского района в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Для этого за счет средств клиники проведен ремонт помещений Суоярвской ЦРБ, где прием пациентов, в том числе по полису ОМС, начнется после прохождения процедуры лицензирования", - рассказали в пресс-службе.

В поселке Поросозеро Михаил Охлопков побывал в сельской врачебной амбулатории. Прием пациентов ведут врач общей практики, хирург, стоматолог и акушерка. В амбулатории проводится капитальный ремонт. Здесь уже установлены новые окна на первом этаже здания и входные металлические двери, проведены электромонтажные и сантехнические работы, в кабинетах врачей заменено покрытие на полу. По контракту с подрядной организацией ремонт должен завершиться в январе 2020 года.