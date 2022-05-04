«Мир был бы другим»: глава Карелии поздравил жителей республики с Днем Победы

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал обращение к ветеранам и всем жителям республики, посвященное празднованию Дня Победы.
«Мир был бы другим, не будь мая 45-го. Сегодня мы благодарим наших дедов и прадедов — героическое поколение победителей — за то, что выстояли, вытерпели, одолели. Низкий вам поклон!
Всё более далёкой историей становится Великая Отечественная. Всё меньше ветеранов остаётся с нами. Счастлив буду увидеться сегодня с ними. А в память о тех, кого уже нет, возлагаю живые цветы — к Вечному огню, Аллее памяти и славы, Стеле „Город воинской славы“.
Желаю всем нам быть достойными памяти наших героев — знаменитых и безымянных. Добра, счастья, взаимопонимания. С праздником!», — написал глава Карелии на своей странице Вконтакте.
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