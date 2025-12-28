Инна Колыхматова пожелала петрозаводчанам мира и благополучия в 2026 году

Последняя планерка уходящего года в Администрации Петрозаводского городского округа прошла без тревожных новостей.

Последняя планерка года в Администрации Петрозаводского городского округа прошла без тревожных новостей. Горожан заверили, что все службы Петрозаводска готовы к долгим праздникам, специалисты администрации контролируют обращения и своевременно на них реагируют.

— Совсем небольшая у нас трудовая неделя — два дня, но вместе с тем мы знаем, что 31 и все выходные дни будем работать на связи с горожанами. Горожанам еще раз хочу пожелать благополучия, крепкого здоровья, мира и взаимопонимания. А мы идем работать, — сказала Инна Колыхматова.

Напомним, в новогоднюю ночь троллейбусы по маршрутам 1, 3, 4, 5 и 8 будут работать на маршруте по специальному праздничному расписанию.