«Мирного нам неба!»: мэр Петрозаводска оценил значение «Бессмертного полка»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский поделился впечатлениями от шествия «Бессмертный полк», в котором он тоже участвовал.

«С „Бессмертным полком“ я прошёл сегодня вместе с мамой, отцом и дочерью. В руках у меня был портрет Андрея Николаевича Любарского — моего дяди по папе. Великая Отечественная война забрала его жизнь, когда ему было 20...Отец прошёл с портретом младшего брата своей матери, а дочка — с фотографией моего дедушки по маме», — рассказал Любарский.

По его словам, он заметил важность этой акции для жителей города.

«Сегодня вновь стало понятно, что эта акция очень важна для жителей города — тысячи петрозаводчан поучаствовали в шествии. Колоссальное сплочение! Гордость за подвиг предков по-прежнему объединяет наш народ!.. Эта страшная война коснулась каждой семьи… Низкий поклон всем, кто положил жизнь за победу! Спасибо тем, кто выстоял! Мирного всем нам неба. С Днём Победы!», — добавил глава города.