Мирошник дала ряд поручений подчиненным после трагедии в Кемерово

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово и дала подчиненным ряд поручений в связи с трагедией.

"От имени жителей Петрозаводска выражаю соболезнования всем, кто потерял родных и близких во время трагедии в Кемерово. Особенно страшно, что в числе жертв огня – дети. В этот день мы скорбим и переживаем вместе с семьями и близкими погибших. Столь же искренне петрозаводчане сочувствуют пострадавшим и желают им стойкости и скорейшего выздоровления", - сказала Ирина Мирошник, чьи слова цитирует пресс-центр мэрии.

В понедельник в городской администрации обсудили дополнительные меры по профилактике пожаров в местах массового скопления людей в Петрозаводске.

"Для усиления мер по профилактике пожаров в местах массового скопления людей управлению ГО и ЧС поручено разработать методические рекомендации для педагогов и работников подведомственных администрации учреждений. Со школьниками после каникул будут проведены беседы с напоминанием о том, как вести себя в местах массового пребывания", - отмечается в релизе мэрии.

Напомним, пожар в ТРК "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Согласно предварительным данным, очаг возгорания находился на четвертом этаже, где располагались кинотеатр и детские игровые зоны. В настоящее время сообщается о 64 погибших.