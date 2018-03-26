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Новости. Происшествия
14:02, 26 Марта 2018

Мирошник дала ряд поручений подчиненным после трагедии в Кемерово

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово и дала подчиненным ряд поручений в связи с трагедией.

"От имени жителей Петрозаводска выражаю соболезнования всем, кто потерял родных и близких во время трагедии в Кемерово. Особенно страшно, что в числе жертв огня – дети. В этот день мы скорбим и переживаем вместе с семьями и близкими погибших. Столь же искренне петрозаводчане сочувствуют пострадавшим и желают им стойкости и скорейшего выздоровления", - сказала Ирина Мирошник, чьи слова цитирует пресс-центр мэрии. 

В понедельник в городской администрации обсудили дополнительные меры по профилактике пожаров в местах массового скопления людей в Петрозаводске. 

"Для усиления мер по профилактике пожаров в местах массового скопления людей управлению ГО и ЧС поручено разработать методические рекомендации для педагогов и работников подведомственных администрации учреждений. Со школьниками после каникул будут проведены беседы с напоминанием о том, как вести себя в местах массового пребывания", - отмечается в релизе мэрии. 

Напомним, пожар в ТРК "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Согласно предварительным данным, очаг возгорания находился на четвертом этаже, где располагались кинотеатр и детские игровые зоны. В настоящее время сообщается о 64 погибших.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
2018-03-26 15:40:36
"...дала ряд поручений подчиненным после трагедии.." все, далее можно было ничего не писать, все и так сказано. все через одно место, впрочем как и во всей стране
Иван
2018-03-26 15:30:31
Ну Ирина Юрьевна - Вы даёте))) . Какие еще "методические рекомендации..." . Вот это вот Ваше решение еще раз показывает , что, по моему мнению, Вы как управляющий городом один большой 0 (Учителем информатики Вы тоже были не очень....) Срочно надо брать главу МЧС и проверять, проверять все ТЦ в Карелии. И если на приватизированные по дешевке леса, муниципальное имущество, газ и нефть мы "глаза закрыли"), то за жизни наших детей мы вас точно не простим....
однозначно
2018-03-26 15:14:09
Хде активисты ОНФ? Они любят проверять.
елпидифор
2018-03-26 14:20:45
Вообще-то, госпоже мэру надо самой отправиться в ТРЦ и все проверить, а не этикетки на вафлях от "Сампо" проверять.
кир
2018-03-26 14:10:42
Мирошник, орехи и рыбу проверят у пассионариев, которые торгуют бех разрешения на улице Ровио, 18. И СЭС с ментами воды в рот набрали. Может случиться трагедия, а вам пофиг.
Беня
2018-03-26 15:14:24
кир, жизнь и смерть вообще-то и раньше под ручку ходили. Если не сказать всегда....
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