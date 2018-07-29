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Новости. Общество
09:36, 29 Июля 2018
фото: peterburg2.ru

Мирошник и Боднарчук поздравили моряков с Днем ВМФ

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Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель горсовета Геннадий Боднарчук поздравили моряков с День Военно-морского флота России, который отмечается 29 июля.

"Уважаемые военные моряки, ветераны военно-морского флота. От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Служба в ВМФ всегда была уделом мужественных людей, готовых по первому зову встать на защиту своей Родины. Морской флот и сегодня остается предметом гордости для каждого россиянина, оплотом мощи нашего государства, гарантом мирного неба над головой", - говорится в поздравлении.

"В этот день мы вспоминаем тех, кто защищал Отечество на морских и океанских просторах. Мы благодарим настоящих мужчин, связавших свою судьбу с непростой, но такой почетной службой на флоте. Примите искренние пожелания добра, счастья, согласия и благополучия. Пусть никакие бури и штормы не смогут помешать вам в достижении целей, а каждый выход в море завершается теплой встречей у родного причала!" - отмечается в тексте.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-07-29 10:39:13
Изя, вообще-то это всероссийский праздник и ветеранов ВМФ в Петрозаводске весьма предостаточно. Главное, чтобы сопливые дембеля на набережной пивного пойла не пережрали и писюнами не мерялись. Все должно быть чинно, культурно и вежливо: ботинки начищены до блеска, клеши отпарены, карманы зашиты.
Изя
2018-07-29 09:50:50
Интересно , а где они взяли ВМФ в Петрозаводске .?? Их ли это уровень поздравлять военных моряков России ?.
Гость
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