Мирошник и Боднарчук поздравили моряков с Днем ВМФ

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель горсовета Геннадий Боднарчук поздравили моряков с День Военно-морского флота России, который отмечается 29 июля.

"Уважаемые военные моряки, ветераны военно-морского флота. От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Служба в ВМФ всегда была уделом мужественных людей, готовых по первому зову встать на защиту своей Родины. Морской флот и сегодня остается предметом гордости для каждого россиянина, оплотом мощи нашего государства, гарантом мирного неба над головой", - говорится в поздравлении.

"В этот день мы вспоминаем тех, кто защищал Отечество на морских и океанских просторах. Мы благодарим настоящих мужчин, связавших свою судьбу с непростой, но такой почетной службой на флоте. Примите искренние пожелания добра, счастья, согласия и благополучия. Пусть никакие бури и штормы не смогут помешать вам в достижении целей, а каждый выход в море завершается теплой встречей у родного причала!" - отмечается в тексте.